Mauvaise nouvelle pour Nadal qui va être absent plusieurs semaines: "Je ne m'y attendais pas"

Pas de chance pour Rafael Nadal qui vient de perdre la finale de l'Indian Wells après avoir réalisé le meilleur début de saison de sa carrière, à 35 ans. Le Majorquin a annoncé qu'il allait être absent des courts "pendant 4 à 6 semaines".

"Salut tout le monde", écrit Rafael Nadal à ses fans qui veut "annoncer que je suis rentré en Espagne et je suis immédiatement allé rendre visite à mon équipe médicale pour faire les tests après la finale d'Indian Wells que j'ai disputée avec inconfort."

"Il s'avère que j'ai une fissure de stress dans l'une de mes côtes et que je serai absent pendant 4 à 6 semaines", annonce le joueur. "Ce n'est pas une bonne nouvelle et je ne m'y attendais pas. Je suis triste parce qu'après le début de la saison, j'ai passé un si bon moment", regrette celui qui a enchaîné 20 matchs sans défaite depuis le début de la saison, avant de perdre en finale de l'Indian Wells.

"J'ai atteint une partie très importante de l'année avec de très bonnes sensations et de bons résultats. Mais bon, j'ai toujours eu cet esprit de combat et de dépassement et ce que je ferai, c'est d'être patient et de travailler dur après mon rétablissement. Encore une fois merci à tous pour le soutien", lance encore Nadal.

Cette absence est un gros coup dur pour le spécialiste de la terre battue qui va manquer au minimum le Masters 1000 de Monte Carlo ainsi que le tournoi de Barcelone. Au pire, il ratera également les Masters 1000 de Madrid (1er mai) et de Rome (8 mai). Sa participation à Roland Garros, dans deux mois jours pour jours (22 mai), n'est -pour le moment- pas compromise.