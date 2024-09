Max Purcell et Jordan Thompson gagnent le double messieurs

Les Australiens Max Purcell (ATP 18 en double) et Jordan Thompson (ATP 13 en double) ont remporté samedi le double messieurs de l'US Open de tennis. Le duo australien, tête de série N.7, a battu en finale les Allemands Kevin Krawietz (ATP 20 en double) et Tim Pütz (ATP 20 en double) 6-7, 7-6 (7/4) après 1 heure et 34 minutes de jeu.