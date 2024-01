Medvedev sort Zverev en 5 sets et rejoint Sinner en finale

Le Russe Daniil Medvedev (ATP 3/N.3) s'est qualifié pour la finale de l'Open d'Australie en battant l'Allemand Alexander Zverev (ATP 6/N.6) en cinq sets 5-7, 3-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5) et 6-3 et 4 heures 22 minutes de jeu dans la seconde demi-finale du premier Grand Chelem de la saison, vendredi à Melbourne.

En finale, Medvedev affrontera Jannik Sinner (ATP 4/N.4) qui a sorti plus tôt dans la journée le Serbie Novak Djokovic, N.1 mondial, tenant du titre et invaincu à Melbourne depuis 2018. L'Italien s'est imposé 6-1, 6-2, 6-7 (6/8), 6-3.

Daniil Medvedev, 27 ans, va disputer sa 3e finale à Melbourne, après celle perdue en 2021 (contre Novak Djokovic) et 2022 (contre Rafael Nadal). Ce sera sa 6e finale en Grand Chelem. Il a disputé trois finales de l'US Open, qu'il a remporté en 2021. Il avait été battu en finale à New York en 2019 (par Nadal) et 2023 (par Djokovic).