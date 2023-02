Mené face à Jannik Sinner, Daniil Medvedev émerge et déroule pour décrocher son 16e titre

Daniil Medvedev, 11e joueur mondial et 6e tête de série, a remporté le tournoi de tennis ATP 500 de Rotterdam disputé sur surface dure et doté de 2.074.505 euros. Pour le seizième triomphe de sa carrière sur le circuit, le joueur russe a dominé l'Italien Jannik Sinner (ATP 14) en finale en trois sets et 2h28: 5-7, 6-2, 6-2.