Mertens, balayée par Gauff en huitièmes de finale : "clairement pas mon meilleur match"

Elise Mertens (WTA 28) était un peu déçue, forcément, de ne pas avoir réussi à forger l'exploit face à Coco Gauff (WTA 3), mercredi, en huitièmes de finale du tournoi WTA 1000 sur dur d'Indian Wells. Dans le Stadium 1, où elle avait éliminé la Japonaise Naomi Osaka (WTA 287) deux jours plus tôt, la Limbourgeoise, 28 ans, s'est inclinée sèchement 6-0, 6-2 en 1h06, sa plus lourde défaite contre l'Américaine en quatre confrontations.

"Je n'ai certainement pas disputé un bon match", a-t-elle confié à Belga, sans chercher de faux-fuyants. "Tout le mérite lui revient, cela dit. C'est toujours une adversaire compliquée à affronter. Elle sert très bien et elle n'est pas facile à dépasser du fond du court. C'est difficile de se créer des occasions contre elle. Il n'y a d'ailleurs pas grand-chose qui a fonctionné de mon côté. J'ai essayé de me battre, de rester le plus longtemps possible dans la partie, mais en vain. Ce ne fut clairement pas mon meilleur match. Ce que j'ai montré était insuffisant".

Il s'agissait de la première fois, en six participations, qu'Elise Mertens atteignait les huitièmes de finale en simple à Indian Wells. La n°1 belge se sera toutefois consolée, en soirée avec une victoire en double aux côtés de la Taiwainaise Hsieh Su-Wei (WTA 2). Têtes de série n°1, les deux ont battu en quart de finale la Néerlandaise Demi Schuurs (WTA 15) et la Brésilienne Luisa Stefani (WTA 13) 6-1, 6-4.