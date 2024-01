Mertens battue par Kostyuk malgré une balle de match : "J'ai donné tout ce que j'avais"

"J'ai vraiment donné tout ce que j'avais", a-t-elle confié à Belga après sa défaite. "Ce fut une vraie lutte. Chaque point était difficile à remporter. Le terrain était très lent et il n'était pas évident de frapper des coups gagnants. J'avais l'impression que les balles n'avançaient pas, même si cela valait évidemment pour les deux. C'est une fille qui commet peu de fautes et ramène beaucoup de balles. Il fallait faire le point deux ou trois fois pour le remporter. Je n'ai jamais reçu de cadeaux. Et je n'en ai pas donnés non plus. J'ai essayé d'être agressive, d'aller vers l'avant, de jouer des volées liftées, mais cela n'a pas suffi".

C'est la première fois de sa carrière qu'Élise Mertens s'incline au deuxième tour à l'Open d'Australie, où elle s'était hissée en demi-finales en 2018, et où elle a toujours au moins atteint le troisième tour. Par la même occasion, il n'y a plus de représentant belge dans les tableaux de simple à Melbourne.