Mertens brigue un Grand Chelem en carrière en double à Paris: "Ce serait magnifique !"

"Il y a toujours un peu de stress au moment d'entamer un Grand Chelem", a-t-elle confié. "Mais j'ai de l'expérience. J'espère faire aussi bien que l'année passée. Et en double, l'objectif est clairement de gagner. C'est d'ailleurs le cas depuis quelques années. Nous sommes têtes de série N.1. Il est donc attendu que nous prestions bien. Réaliser un Grand Chelem de carrière est dans un coin de ma tête. Nous avons déjà gagné un tournoi du Grand Chelem cette année. On essaie d'appréhender les choses match par match, mais ce serait magnifique si nous pouvions l'emporter !"

"Je joue tout de même beaucoup plus de tournois en simple. En double, je ne dispute que les Grands Chelems et les tournois WTA 1000. La priorité reste le simple. Je suis encore top 30, tout de même", a-t-elle souri. "Pour combien d'années encore, on verra. J'ai 28, bientôt 29 ans. Il y a plein de jeunes qui frappent à la porte. En double, on est deux. C'est le même sport, mais pas la même configuration. J'ai toujours eu de bons résultats en double, toujours été dans le top 10 ou le top 5. Et j'ai une partenaire très expérimentée."