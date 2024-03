Mertens écarte Osaka au 3e tour : "La clé était de jouer le plus profond possible"

"Je suis ravie d'avoir pu jouer dans le Stadium 1", a-t-elle confié à même le court après sa victoire. "Cela me rappelle de très bons souvenirs de mes victoires en double. Il y avait une atmosphère formidable et je suis très heureuse d'avoir réussi à conclure en deux sets. Le dernier jeu était assez éprouvant pour les nerfs, mais tout le mérite lui revient. C'est une grande championne, qui fait son retour après une longue période. Elle a remporté quatre titres du Grand Chelem en simple. Moi aussi, j'en ai quatre, mais en double. J'ai essayé de trouver mon rythme rapidement, car je savais qu'elle attaquerait chaque balle courte. La clé était de ramener beaucoup de balles et de jouer le plus profond possible."

Lauréate en double en 2019 et en 2021, Elise Mertens se retrouve pour la première fois en huitième de finale du simple à Indian Wells. Elle aura désormais rendez-vous avec l'Américaine Coco Gauff (WTA 3), 19 ans, tête de série N.3, qui l'a battue l'an dernier à New York en route vers un premier titre du Grand Chelem à l'US Open.