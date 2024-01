Mertens, en demi, a pu "faire la différence en négociant très bien les points importants"

"Je suis un peu plus satisfaite de cette prestation, et particulièrement du deuxième set", a-t-elle confié en conférence de presse. "Elle servait très bien et me gênait beaucoup au début avec son service de gauchère. J'ai donc dû opérer quelques ajustements. Les conditions étaient plus compliquées aussi, avec le vent. Beaucoup de jeux ont été accrochés, avec des égalités, mais j'ai pu faire la différence en négociant très bien les points importants. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de remporter ce deuxième set 6-0, car pour être honnête, ce ne valait pas un 6-0. Mais bon, je suis contente d'avoir bien géré la situation".

"J'ai eu trois adversaires différentes jusqu'ici. Collins qui frappe très fort, Schmiedlova qui ramène beaucoup de balles, et Rus qui est capable d'accélérer et de varier. Je considère que cela me procure un avantage, aussi dans la perspective de l'Open d'Australie", a-t-elle poursuivi. "Et pour le reste, je fais en sorte de rester dans le moment présent et de me concentrer sur les choses que je peux contrôler. J'espère que je bénéficierai d'un certain soutien du public, car j'ai eu beaucoup d'encouragements aujourd'hui, mais si les gens sont derrière Daria, je le comprendrai tout à fait."