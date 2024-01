Mertens en finale du double: "Je suis très fière de mon passing sur la balle de match"

"Ce fut un match très difficile", a-t-elle confié à l'Agence BELGA. "Chaque jeu était très accroché. Elles mettaient beaucoup de retours dans le terrain et collaient bien le filet. Nous étions menées 4-0 dans le premier set, mais nous avons continué à jouer et opéré les bons choix aux bons moments. Ce fut un set incroyable et crucial. Le troisième set aussi fut palpitant. Su-Wei a eu des réflexes extraordinaires au filet pour nous permettre de réaliser le break à 4-3. Et je suis très fière de mon passing-shot sur la balle match. Katerina était au filet et c'était ma seule option. C'est une merveilleuse sensation."

Il s'agit de la sixième accession d'Elise Mertens en finale d'un Grand Chelem en double et la deuxième à l'Open d'Australie, après son triomphe en 2021 aux côtés de la Bélarusse Aryna Sabalenka. La N.1 belge briguera un quatrième titre après ses victoires à l'US Open en 2019 et Wimbledon en 2021.