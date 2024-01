Mertens, en quart de finale contre Rus : "Ce serait incroyable de gagner un 3e titre"

"Ce ne fut pas un match si évident", a-t-elle confié en conférence de presse. "Elle a déjà remporté ce tournoi par le passé. Moi également. Les conditions de jeu étaient agréables avec le soleil. Je suis satisfaite du niveau que j'ai affiché et de mon état d'esprit, même s'il y a toujours des choses qui peuvent être améliorées. La qualité de mes frappes était un peu moins bonne que lors de mon premier match et je dois me faire plus confiance avec le vent. Mais bon, je suis une perfectionniste", a-t-elle souri.

Le tournoi de Hobart est le point de chute favori d'Elise Mertens pour peaufiner sa préparation avant l'Open d'Australie. Elle s'y est déjà imposée en 2017 et 2018. Elle affrontera ce jeudi la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 50), 33 ans, en quarts.