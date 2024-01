Mertens est déjà dans l'avion pour Linz: "J'aimerais revenir dans le Top 20 en simple"

"Je suis partie pour un voyage de 30 heures, si pas plus", a-t-elle confié. "Je vais essayer de récupérer au mieux. Ce ne sera pas évident, mais en tennis il y a parfois des obstacles difficiles à franchir et je vais essayer de retirer le maximum. Il n'était pas question de laisser tomber le double sous prétexte que j'ai un tournoi en simple. Il n'y a que quatre levées du Grand Chelem par an. Et puis, cette victoire compense tout. Ce sera un peu plus facile d'aller à Linz. Et je m'offrirai peut-être un mocktail pour fêter cela."

Mertens a toujours pour intention de briller en simple sur le circuit, alors qu'elle s'est inclinée au deuxième tour à Melbourne contre l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 37). Tête de série N.44, elle ne devrait pas faire son entrée en lice avant mercredi ou jeudi à Linz, contre l'Allemande Angelique Kerber (WTA 655) ou Italienne Lucia Bronzetti (WTA 55).