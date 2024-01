Mertens, lauréate en double avec Hsieh et N.1 mondiale : "Une sensation incroyable !"

Elise Mertens (WTA 2) était ravie, dimanche à Melbourne, d'avoir remporté l'Open d'Australie en double dames pour la deuxième fois de sa carrière. Dans la Rod Laver Arena, la Limbourgeoise, 28 ans, et sa partenaire taïwanaise Hsieh Su-Wei (WTA 6), têtes de série N.2, ont battu 6-1, 7-5 en finale l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (WTA 27) et la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 29), têtes de série N.11.

"C'est super", a-t-elle confié après sa victoire. "Ce sont les matches que l'on veut disputer et gagner. Nous avons commencé en force. Nous dominions et mettions beaucoup de pression. Elles avaient peu d'occasions. C'est ce qui explique le 6-1. Le deuxième set fut plus équilibré. Nous sentions qu'Ostapenko était en train de hausser son niveau. Nous nous sommes retrouvées sous une grosse pression, mais nous avons tenu bon. Il fallait bien servir et essayer d'annihiler la diagonale, en allant de temps à autre le long de la ligne. Nous avons joué chaque balle comme s'il s'agissait d'une balle de match et réussi à faire la différence à 5-5, même s'il y avait pas mal de tension. Su-Wei a tenu son service pour nous permettre de mener 6-5 et nous avons pu conclure 7-5 par un très bon jeu de retour. »

Il s'agit du quatrième titre du Grand Chelem en double pour Elise Mertens, qui avait déjà triomphé à Melbourne en 2021, aux côtés de la Belarusse Aryna Sabalenka, lauréate du simple dames pour la deuxième année consécutive samedi.