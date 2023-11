Mertens pour la troisième fois en demi-finale: "Nous avons su garder la tête froide"

Elise Mertens (WTA 5) était satisfaite, mercredi à Cancun, d'avoir signé sa deuxième victoire d'affilée en poule aux WTA Finals en double, dont elle est tenante du titre. La Limbourgeoise et sa partenaire australienne Storm Hunter (WTA 3), tête de série n°2, ont battu 7-5, 6-4 la paire formée l'Américaine Nicole Melichar-Martinez (WTA 21) et l'Australienne Ellen Perez (WTA 22), tête de série n°8, dans un match interrompu la veille au soir par la pluie au début du deuxième set.

"Ce ne fut pas un match facile", a-t-elle confié à l'agence Belga après sa victoire. "Le premier set fut très accroché. Nos adversaires étaient bien entrées dans la partie, avec Perez qui mettait beaucoup de pression au filet. Nous avons dès lors dû opérer quelques ajustements et notamment jouer plus le long de la ligne pour les faire douter. Et la pluie nous a également perturbées, avec finalement l'obligation de revenir aujourd'hui alors que nous menions 7-5, 2-0 et que nous étions parvenues à prendre l'ascendant. Nous savions qu'elles allaient adopter une autre tactique et essayer de s'interposer plus au filet. Mais nous avons su garder la tête froide pour faire une nouvelle fois la différence en fin de set."

Après leur victoire lundi aux dépens des Japonaises Shuko Aoyama (WTA 10) et Ena Shibahara (WTA 13), Elise Mertens et Storm Hunter sont assurées d'une place en demi-finale avant même leur dernière rencontre de poule ce jeudi face à l'Américaine Desirae Krawczyk (WTA 15) et la Néerlandaise Demi Schuurs (WTA 19), têtes de série n°5. C'est la troisième fois que la n°1 belge se retrouve dans le dernier carré des WTA Finals en double, après son triomphe l'an dernier avec la Russe Veronika Kudermetova, et sa finale perdue en 2021 avec la Taiwanaise Hsieh Su-Wei.