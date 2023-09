Mertens, qui a battu Wickmayer au premier tour: "Un match très enrichissant"

"Ce fut un match difficile", a-t-elle confié après sa victoire. "C'était particulier d'affronter une autre Belge. C'est une grande joueuse. Elle est revenue sur le circuit de et j'ai énormément de respect pour ce qu'elle a accompli. Elle a réussi à revenir assez rapidement dans le top-100. C'est une vraie bosseuse. Bien évidemment, je voulais gagner. J'adore jouer ici. Il s'agit de ma troisième participation à ce tournoi (elle y a disputé la finale des WTA Finals en double en 2021, ndlr). Et je vais essayer de rester le plus longtemps possible", a-t-elle souri.

Il s'agissait du tout premier duel sur le circuit entre Elise Mertens et Yanina Wickmayer, N.1 et N.3 belges respectivement.