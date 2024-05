Mertens, qui a dû sauver 6 balles d'un set partout : "Je suis bien sortie des blocs"

"Ce fut une très longue journée", a-t-elle confié après sa victoire. "J'étais là depuis 8h ce matin et il est passé 20h. On a l'habitude en tennis, mais devoir attendre si longtemps était exceptionnel. Je suis très bien entrée dans la partie. Le court était un peu plus rapide au début. Et j'ai gagné le premier set facilement. Puis, il s'est mis à pleuvoir. Les balles sont devenues plus lourdes. Et elle a commencé à mieux jouer. Je pense qu'elle préférait ce genre de conditions. Je suis évidemment très heureuse d'avoir gagné en deux sets. Ce n'était pas évident."

Mertens était surtout fière d'avoir réussi "à garder la tête froide" dans un deuxième set, où elle fut menée 5-3, 15-40 sous une pluie qui se faisait de plus en plus insistant.