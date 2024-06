Mertens, qui veut aller chercher le titre en double : "On va se donner sur chaque balle"

C'est que Roland-Garros est le seul grand titre en double qui manque au palmarès d'Elise Mertens. La native de Louvain a déjà remporté l'US Open en 2019, l'Australian Open en 2021 et 2024, Wimbledon en 2021, ainsi que les WTA Finals, le Masters, en 2002, à Forth Worth, au Texas. Elle pourrait donc réaliser à Paris un magnifique Grand Chelem de carrière.

"Oui, mais pas de pression", a-t-elle souri, alors qu'elle affrontera au deuxième tour l'Américaine Emma Navarro (WTA 235) et la Russe Diana Schnaider (ATP 119). "Il est tout à fait possible d'aller chercher ce Grand Chelem. Pourquoi pas ? Nous sommes là pour gagner le tournoi. Sans quoi, je ne joue pas. Nous sommes la première tête de série. Il y aura des matchs serrés, c'est certain, mais on va se donner sur chaque balle."