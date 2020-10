Mertens s'incline contre Garcia après avoir gagné le 1er set et sauvé 5 balles de match

(Belga) Elise Mertens n'a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de Roland-Garros, vendredi. La N.1 belge, 24 ans, 20e joueuse mondiale, s'est inclinée au troisième tour face à la Française de 26 ans Caroline Garcia (WTA 45) 1-6, 6-4, 7-5 après un combat de 2 heures et 15 minutes. Mertens a cédé sur la sixième balle de match de Garcia.

Sur le Court Philippe Chatrier, le central avec son toit retractable, Mertens a d'emblée pris le service de son adversaire et recidivé pour mener 0-3. La Limbourgeoise manquait une nouvelle balle de break à 0-4, ce qui ne l'empêchait pas d'expédier le premier set 1-6 en 33 minutes. Un premier set impressionnant de Mertens, en témoignent ses trois seules fautes directes. Garcia affichait un autre visage dans le deuxième set, alors que Mertens baissait un peu le rythme. La Belge perdait son service dans le troisième jeu avant de revenir à 4-4. Mais Garcia breakait à nouveau dans la foulée, et empochait ensuite la deuxième manche 6-4. Dans le troisième set, Garcia faisait le break d'entrée. Mertens était nettement moins à son avantage, commettant 13 fautes directes. A 5-4, Garcia héritait, sur son service, de trois balles de match. Mertens les sauvait toutes les trois et revenaient même à 5-5. Mais la Belge perdait à nouveau son service dans la foulée, offrant une nouvelle opportunité à Garcia de servir pour le match. Dans un jeu intense, Mertens avait une balle de 6-6, que Garcia sauvait. La Française s'offrait ensuite deux nouvelles balles de match, qu'elle gaspillait. La sixième était la bonne pour la Française, qui s'imposait 1-6, 6-4, 7-5. Mertens avait déjà perdu ses deux premiers duels contre Garcia, en 2017 en 16e de finale à Pékin et en 2019 lors d'un match de Fed Cup. Cette défaite ne lui permet pas d'accéder pour la deuxième fois en quatre participations aux 8e de finale des Internationaux de France, son meilleur résultat, après 2018. Le bilan de Mertens Porte d'Auteuil est donc de trois éliminations au troisième tour et une en huitième de finale. Pour une place en quarts de finale, Garcia défiera l'Ukrainienne Elina Svitolina, 5e mondiale et tête de série N.3, et victorieuse de la Russe Ekaterina Alexandrova (WTA 31) 6-4, 7-5. (Belga)