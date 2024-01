Mertens satisfaite de son entrée en lice: "Continuer à me pousser à être agressive"

"Je suis très satisfaite du tennis que j'ai produit", a-t-elle confié à Belga après sa qualification. "C'est toujours dommage de voir quelqu'un abandonner, mais j'avais le sentiment d'avoir l'ascendant dans ce match. Elle a commencé fort, mais ensuite, elle a baissé d'un ton et moi je me suis montrée très solide. Je n'ai quasi pas commis de fautes (0 faute directe selon les statistiques, ndlr). Je me sentais bien sur le court après ma finale à Hobart, même si je ne m'étais entraînée qu'une petite heure hier pour garder de l'énergie."

"J'adore jouer en Australie", a-t-elle poursuivi. "En Belgique, il pleut et il fait froid, alors qu'ici le soleil brille. Les gens sont charmants et les infrastructures sont top. Il y avait d'ailleurs pas mal de Belges pour me soutenir. Kostyuk est une joueuse qui ramène beaucoup de balles. C'est une vraie combattante sur un court. Il faudra que je sois mentalement fraîche pour réussir à imposer mon jeu. J'ai bien entamé l'année, j'ai de bons matches dans les jambes et je dois continuer à me pousser à aller vers l'avant, être agressive et bien servir afin de prendre l'ascendant dès le début des échanges."