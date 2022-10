Mertens, Van Uytvanck, Zanevska, Bonaventure et Flipkens présélectionnées en finale de BJK

(Belga) Elise Mertens (WTA 36), Alison Van Uytvanck (WTA 53), Maryna Zanevska (WTA 84), Ysaline Bonaventure (WTA 126) et Kirsten Flipkens (WTA 203) ont été présélectionnées pour la phase finale de la Billie Jean King Cup (BJK), qui se jouera à Glasgow du 8 au 13 novembre. La Fédération belge de tennis l'a annoncé lundi.

"Ces cinq joueuses sont actuellement les joueuses les mieux classées au classement WTA, mais nous pouvons encore faire trois autres remplacements jusqu'au début des 'Finals'", a précisé le capitaine Johan Van Herck. "Malheureusement, Greet Minnen (WTA 148) n'est pas disponible en raison d'une blessure. Nous avons bien sûr d'autres joueuses avec de l'expérience en BJK Cup et des qualités dont nous pourrons avoir besoin. Plusieurs joueuses sont donc encore susceptibles d'être sélectionnées et nous sommes aussi en contact avec chacune d'elles et leur entourage pour préparer au mieux les 'Finals'." Van Herck a précisé que la jeune Sofia Costoulas (WTA 502) accompagnera l'équipe à Glasgow. "Elle contribuera à une bonne préparation des matches et pourra ainsi acquérir une première expérience précieuse en BJK Cup", a ajouté le capitaine. Douze équipes, réparties en quatre groupes, participeront à cette phase finale, la deuxième depuis que la Fed Cup est devenue la BJK Cup. La Belgique figure dans le groupe B, où elle affrontera la Slovaquie le 9 novembre et l'Australie le lendemain. Les vainqueurs de groupes joueront les demi-finales le 12 novembre. (Belga)