Michael Geerts battu au 1er tour des qualifications

Michael Geerts n'a pas réussi à se qualifier pour le deuxième et dernier tour des qualifications de l'European Open d'Anvers, tournoi de tennis ATP 250 joué sur surface dure et doté de 690.130 euros. Geerts, 337e joueur mondial, s'est incliné 7-6 (7/4), 6-4, face au Français Manuel Guinard (ATP 287), tête de série N.8 des qualifications. La rencontre a duré 1 heure et 50 minutes.