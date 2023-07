Michael Geerts battu aussi au 1er tour du double

Sur la terre battue de ce tournoi doté de 73.000 euros, Geerts et son partenaire le Mexicain Hans Hach Verdugo (ATP 133) ont été battus 4-6, 7-5 et 10/6 par la paire classée 3e tête de série formée par le Bélarusse Ivan Liutarevich (ATP 145) et l'Ukrainien Vladyslav Manafov (ATP 102). La rencontre a duré 1h31.

Lundi, l'Anversois de 28 ans (ATP 264 en simple) avait été battu au premier tour du simple par l'Allemand Rudolf Molleker (ATP 260) 3-6, 6-3 et 7-5.