Michael Geerts battu en finale du double au Portugal

Michael Geerts a été battu en finale du double du tournoi de tennis Challenger 50 d'Oeiras, joué sur surface dure et doté de 36.900 euros, samedi au Portugal.

Associé au Français Théo Arribage, Geerts s'est incliné au super jeu décisif 6-4, 6-7 (9/11), 10/3 contre la paire tête de série N.3 formée par les Britanniques Jay Clarke et Marcus Willis. La rencontre a duré 1 heure et 29 minutes.

L'Anversois compte deux titres Challenger, de catégorie 80, en double : à Cassis en 2022 (avec Joran Vliegen) et à Ismaning en 2022 (avec Patrik Niklas-Salminen). Il a aussi remporté trois titres ITF et huit Futures en double. Son palmarès en simple se compose de quatre titres ITF et quatre Futures.