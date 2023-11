Michael Geerts également sorti au premier tour en double

Michael Geerts a été éliminé au 1er tour du double au tournoi de tennis Challenger 100 de Maia, joué en salle sur terre battue et doté de 118.000 euros, mercredi au Portugal. L'Anversois et son partenaire français Calvin Hemery (ATP 252 et ATP 782 en double) ont été battus par les invités locaux, Francisco Rocha et Tiago Silva (ATP 732 et ATP 2104), 6-4, 7-6 (7/5).