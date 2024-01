Michael Geerts éliminé au dernier tour des qualifications

Michael Geerts n'a pas réussi à se qualifier pour le tableau final du BW Open, le tournoi de tennis Challenger de Louvain-la-Neuve, joué sur surface dure et doté de 148.625 euros, mardi. Dans la salle du Blocry, Geerts, 291e joueur mondial, s'est incliné 3-6, 6-2, 6-2 face au Russe Alibek Kachmazov (ATP 267) au deuxième et dernier tour qualificatif. La rencontre a duré 2 heures et 5 minutes.