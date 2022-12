Michael Geerts éliminé au premier tour en double du Challenger de Maspalomas

(Belga) Michael Geerts a été éliminé au premier tour du double du tournoi de tennis Challenger de Maspalomas, joué sur terre battue et doté de 45.730 euros, mercredi en Espagne.

Associé au Norvégien Viktor Durasovic, Geerts s'est incliné en deux sets 6-2, 7-5 face aux Serbes Ivan Sabanov et Matej Sabanov qui forment la paire tête de série N.1. La rencontre a duré 1 heure et 13 minutes. En simple, Geerts, 263e mondial, s'est qualifié pour le deuxième tour après sa victoire 7-6 (7/4), 6-3 lundi contre le jeune Tchèque de 20 ans Dalibor Svrcina, 221e mondial et tête de série N.7. Kimmer Coppejans, 203e mondial et tête de série N.4, (N.4), a lui été surpris lui par le Français de 21 ans Titouan Droguet (ATP 295) en trois sets: 5-7, 6-3, 7-6 (7/4) lundi au premier tour. (Belga)