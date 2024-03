Michael Geerts éliminé au premier tour en Italie

Geerts, 296e mondial et issu des qualifications, a été battu en deux sets 7-5, 6-4 par le Serbe Filip Krajinovic, 446e mondial et qui bénéficie d'un classement protégé. La rencontre a duré 1 heure et 37 minutes.

Geerts, seul Belge présent en Italie, s'était qualifié pour le tableau final en éliminant le Suédois Elias Ymer, 178e mondial et tête de série N.1 des qualifications, au second tour des qualifications. Il avait éliminé l'Italien Peter Buldorini (ATP 834) au premier tour.