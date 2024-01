Michael Geerts éliminé aussi au premier tour du double

Associé en double au Français Théo Arribage, Michael Geerts (ATP 162 en double) n'est pas parvenu à rejoindre le 2e tour du second tournoi de tennis d'Oeiras au Portugal, une épreuve Challenger 75 en salle sur surface dure dotée de 74.825 euros, mardi près de Lisbonne.

Michael Geerts et Théo Arribage ont été battus par la paire formée par le Letton Mikelis Libietis et le Finlandais Patrik Niklas-Salminen 7-5 et 6-3. la rencontre a duré 1h26.

L'Anversois, 238e au classement ATP en simple, a aussi été éliminé d'entrée ce mardi par l'Américain de 20 ans, Martin Damm (N.6), 255e mondial, 7-6 (7/1) et 6-4 en 1 heure et 31 minutes de jeu.