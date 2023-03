Michael Geerts éliminé aussi en double

Michael Geerts, 170e mondial en double, a été éliminé au premier tour du double au tournoi de tennis Challenger de Las Franqueses del Vallès, épreuve sur surface dure dotée de 73.000 euros, mercredi, en Espagne. Geerts et son partenaire tunisien Skander Mansouri (ATP 227 en double) se sont inclinés face aux Espagnols David Jorda Sanchis (ATP 902) et Bruno Pujol Navarro (ATP 478) 0-6, 6-4, 10/8.

La rencontre a duré 1 heure et 7 minutes. En quarts de finale, les deux Espagnols, bénéficiaires d'une invitation, rencontreront les Indiens Purav Raja et Divij Sharan, têtes de série N.4, qui ont battu 6-3, 6-7 (5/7), 10/5 l'Espagnol Alberto Barroso Campos et l'Argentin Marco Trungelliti.

Plus tôt dans la journée, Geerts, 233e mondial en simple, avait été éliminé au deuxième tour du simple par l'Australien Max Purcell (ATP 99).