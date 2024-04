Michael Geerts éliminé en demi-finales du double

Michael Geerts (ATP 281 en double) et son partenaire espagnol Alberto Barroso Campos (ATP 264 en double) ont été éliminés en demi-finales du tournoi de tennis Challenger 75 de Barcelone, épreuve sur terre battue dotée de 74.825 dollars, vendredi, en Espagne. La paire belgo-espagnole s'est inclinée 7-6 (9/7), 6-3 face aux Allemands Jakob Schnaitter (ATP 155) et Mark Wallner (ATP 161), têtes de série N.3 en Catalogne. La rencontre a duré 1 heure et 36 minutes.