Michael Geerts éliminé en quarts de finale du double

Michael Geerts et Niel Oberleitner s'étaient payé le scalp de la première paire tête de série en entrée. Le duo a cette fois dû baisser pavillon devant l'Américain George Goldhoff (ATP 184) et le Japonais James Trotter (ATP 280). La partie a duré précisément une heure et s'est achevée sur le score de 6-2, 6-4.

Michael Geerts (ATP 299) a signé également de belles performances en simple. Mercredi, l'Anversois, 29 ans, a fait tomber là aussi la première tête de série, l'Américain Brandon Nakashima, 22 ans, 92e mondial, lors du 2e tour.