Michael Geerts éliminé en quarts de finale du double

Sur la surface dure de l'épreuve dotée de 82.000 dollars, l'Anversois de 29 ans et l'Indien Divij Sharan (ATP 301) ont été dominés 7-6 (7/5) et 6-0 dans le duel qui les opposait aux Russes Egor Agafonov (ATP 317) et Ilia Simakin (ATP 274). La rencontre a pris fin après 1h12 de jeu.

Michael Geerts (ATP 322 en simple) avait été éliminé au 2e tour du simple, mercredi, par le Danois Elmer Moller (ATP 251) 7-6 (8/6) et 6-2.