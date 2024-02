Michael Geerts éliminé en quarts de finale en double malgré une balle de match

Michael Geerts et Patrik Niklas-Salminen se sont inclinés au 2e tour face à l'Américain Christian Harrison et le Britannique Marcus Willis 6-3, 3-6 et 13/11 au super-jeu décisif. La partie a duré 1 heure et 26 minutes.

Le duo finno-belge a hérité d'une balle de match à 9/10 dans le super tie-break.