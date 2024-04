Michael Geerts passe au deuxième tour

Michael Geerts s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi de tennis Challenger 75 de Split, épreuve sur terre battue dotée de 74.825 euros, mardi, en Croatie. Geerts, 331e joueur mondial, a battu l'Italien Lorenzo Rottoli (ATP 521), issu des qualifications, 7-6 (7/2), 6-1. La rencontre a duré 1 heure et 41 minutes.

Geerts a été bousculé dans le premier set. Il a été mené 2-5 avant de revenir à 5 jeux partout et de gagner la première manche au jeu décisif. Le second set a été plus simple pour l'Anversois, qui a remporté cinq jeux de suite pour l'emporter.

Geerts rencontrera en huitièmes de finale Filip Misolic (ATP 164). L'Autrichien, tête de série N.8, a battu 7-5, 6-3 le Britannique Billy Harris (ATP 204).