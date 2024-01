Michael Geerts passe le 1er tour des qualifications, les autres Belges éliminés

Michael Geerts (ATP 291) s'est hissé lundi au deuxième et dernier tour des qualifications du BW Open, le tournoi de tennis Challenger de Louvain-la-Neuve, joué sur surface dure et doté de 148.625 euros. Simon Beaupain (ATP 752), Tibo Colson (ATP 412) et Jack Logé (ATP 1.010) n'ont pas franchi ce premier tour qualificatif.