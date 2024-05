Michael Geerts passe le premier tour en double en Allemagne

Michael Geerts et Alex Lawson, têtes de série N.4, se sont imposés contre le Français Evan Furness et le Brésilien Gabriel Roveri Sidney, en deux manches - 6-3, 6-2 - et 62 minutes de jeu.

En quarts de finale, le duo américano-belge affrontera soit le Croate Zvonimir Babic et le Syrien Hazem Naw, soit les Allemands Michael Feucht et Christopher Frantzen.