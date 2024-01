Michael Geerts qualifié pour la finale du double visera un 3e titre en Challenger

Associé au Français Théo Arribage (ATP 89), avec qui il compose la première tête de série, l'Anversois de 28 ans a éliminé en demi-finales les Allemands Sebastian Fanselow et Lucas Gerch 6-3, 3-6, 10/3. La rencontre a duré 1h10.

En finale, Arribage/Geerts affronteront la paire tête de série N.3 formée par les Britanniques Jay Clarke (WTA 221) et Marcus Willis (WTA 165). En demi-finales, Clarke et Willis ont battu au super jeu décisif le duo composé par le Bulgare Adrian Andreev et le Tchèque Michael Vrbensky: 6-3, 6-7 (6/8), 10/2.