Michael Geerts qualifié pour les demi-finales en double au Portugal

Michael Geerts (ATP 253 en double), 28 ans, et Théo Arribage (ATP 89), 23 ans, ont pris la mesure en quarts de finale des Portugais Joao Domingues (ATP 681), 30 ans, et Tiago Pereira (ATP 382), 19 ans, bénéficiaires d'une invitation, en deux manches: 7-5 et 6-1 en 1 heure et 11 minutes de jeu.

Pour une place en finale, la paire franco-belge sera opposée aux Allemands Sebastian Fanselow (ATP 715, 32 ans) et Lucas Gerch (ATP 1174, 29 ans).