Michael Geerts se hisse en quarts de finale en double

Michael Geerts s'est qualifié pour les quarts de finale du double au tournoi de tennis Challenger de Lille, joué sur surface dure et doté de 118.000 euros, mardi en France.

Associé à l'Allemand Niklas Schell, Geerts s'est imposé en deux sets 6-3, 6-2 contre l'Israélien Daniel Cukierman et l'Australien Artem Sitak en seulement 61 minutes de jeu.

Pour une place dans le dernier carré, la paire belgo-allemande affrontera les vainqueurs du match entre les Polonais Karol Drzewiecki et Szymon Walkow et la paire tête de série N.2 composée du Jamaïcain Dustin Brown et du Pakistanais Aisam-Ul-Haq Qureshi