Michael Geerts se qualifie pour le deuxième tour du double

La paire belgo-allemande s'est imposée face au duo formé par le Suisse Luca Castelnuovo (ATP 298) et l'Ukrainien Vadym Ursu (ATP 734) au bout de trois sets 6-7 (5/7), 6-2, 10/7 et après 1 heure et 40 minutes de jeu.

Au deuxième tour, Geerts et Fanselow retrouveront soit les Français Gabriel Debru (ATP 399) et Lucas Sanchez ou le Bulgare Anthony Genov (ATP 324) et l'Espagnol Bruno Pujol Navarro (ATP 343).