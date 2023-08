Michael Geerts s'incline au deuxième tour

Après un contre-break en début de première manche, Michael Geerts n'a plus réussi à convertir une seule de ses trois balles de break supplémentaires dans la partie. Echargui n'a alors laissé que deux jeux de plus à l'Anversois de 28 ans, et ainsi rejoint les quarts de finale sans être inquiété.

Geerts, qui est le seul Belge engagé en Ombrie, ne s'est pas aligné en double.