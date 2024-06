Michael Geerts s'incline au premier tour du double

Michael Geerts a été battu dès le 1er tour du double au tournoi de tennis Challenger 100 de Heilbronn, disputé sur terre battue et doté de 120.950 euros en Allemagne. Classé 283e mondial en double, Geerts était aux côtés de l'Espagnol Alejandro Moro Canas (ATP 933 en double), battu par les Boliviens Boris Arias et Federico Zeballos (ATP 81 et 80 en double), 3e tête de série, 6-4, 6-4. La partie a duré 1h14.