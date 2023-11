Michael Geerts sorti au premier tour en double

Michael Geerts et Joshua Paris ont été battus en entrée par l'Indien Anirudh Chandrasekar et le Bélarusse Ivan Liutarevich, formant la paire tête de série N.4, en deux manches - 6-3, 6-1 - et à peine plus d'une heure de jeu (61 minutes).

Michael Geerts, 28 ans, 257e mondial en double (284e en simple) était le seul Belge inscrit dans cette Copa Flaulcombridge.