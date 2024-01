Michael Geerts sorti aussi au premier tour du double

Le duo s'est incliné 6-1, 0-6 et 12/10 dans le super tie-break face au Tchèque Roman Jebavy et à l'Autrichien Philipp Oswald, têtes de série N.3. La rencontre a duré 1 heure et 12 minutes.

Michael Geerts, 28 ans, avait été éliminé au premier tour du simple mardi. L'Anversois, 291e joueur mondial et issu des qualifications, avait été battu 7-6 (7/3) et 7-6 (7/5) en 2h34 par l'Espagnol Pedro Martinez, 109e mondial et tête de série N.2.