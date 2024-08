Minnen, au 2e tour après avoir battu Stephens : "Je me réjouis de défier Azarenka"

"C'est une victoire super importante pour moi", a-t-elle confié à Belga après sa qualification. "Cela fait énormément plaisir, car je restais sur deux défaites contre elle lors de matches très accrochés. Et j'y ai mis la manière. Mon niveau de jeu a été très bon du début à la fin. J'ai été très agressive et cela a été la clé du match. J'ai bien servi, bien retourné et je lui ai mis beaucoup de pression pour l'empêcher de dicter les échanges. À la fin, elle n'avait plus de solutions."

C'est la première fois que Greet Minnen réussit à battre Sloane Stephens en trois confrontations. Cela lui donnera le droit de défier une autre ancienne lauréate de Grand Chelem, et ex-n°1 mondiale qui plus est, la Biélorusse Viktoria Azarenka (WTA 19), 35 ans, qui a écarté sur le même score la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 29), 33 ans.