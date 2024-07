Minnen au deuxième tour contre Paolini, finaliste à Roland-Garros: "Ce sera un beau défi"

"Je ne sais pas comment j'ai remporté ce dernier jeu", a-t-elle confié à la Fédération belge de tennis, alors que son adversaire avait mené 40-0 sur son service pour égaliser à 5-5. "Watson n'est pas quelqu'un qui frappe super fort dans la balle ou joue de manière extrêmement agressive, mais elle est assez précise et commet peu de fautes. Elle vous oblige à faire tous les points. J'aurais pu gagner le premier set 6-2 ou 6-3, mais j'ai finalement dû cravacher après avoir été menée 5-4. La clé était de rester calme, car je savais qu'elle pouvait se crisper. Après le gain du premier set, j'ai pu continuer sur ma lancée. Et je pense que j'ai pu faire la différence par le fait que j'ai un peu plus cru en moi."

C'est la deuxième fois que Greet Minnen réussit à gagner un match sur le gazon du All England Club après avoir battu en 2022 l'Espagnole Garbine Muguruza, lauréate en 2017 et aujourd'hui à la retraite. Elle affrontera désormais l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 7), 28 ans, finaliste du dernier Roland-Garros.