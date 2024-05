Minnen, battue par Rybakina : « Un de mes meilleurs matches sur terre battue »

Greet Minnen aura d'ailleurs apprécié l'expérience de se mesurer à une lauréate de Grand Chelem et top 5 mondiale, ainsi que le fait de jouer sur un Court Suzanne Lenglen new look avec un toit rétractable qui l'a protégée de la pluie.

"Franchement, je n'ai pas livré un mauvais match", dit Greet Minnen. "Je n'ai pas commis beaucoup de fautes. Elle a simplement frappé des coups gagnants partout. Je suis contente de ma prestation dans l'ensemble. À la fin, je l'ai sentie un peu nerveuse, j'ai eu quelques occasions de revenir. Je me suis battue jusqu'au bout, mais elle a sauvé la situation grâce à son service. J'ai été impressionnée par son calme et sa facilité avec à faire avancer la balle. Beaucoup de joueuses qui frappent fort sur le circuit, mais elle est d'une classe à part".

"C'est la première fois que je jouais dans ces conditions", poursuit-elle. "Le court était plus lent, car c'est un toit qui n'est pas pas complètement fermé. Il y a beaucoup d'air et de fraîcheur qui peuvent circuler, mais cela aurait été pire dehors. Il y avait une chouette ambiance, j'ai été soutenue jusqu'à la fin. Et j'ai profité. Je suis loin de ce niveau encore, mais ce n'est pas anormal. Elle est 4e mondiale, lauréate de Grand Chelem. Moi, je suis entre 80 et 90. Je dois rester positive. C'était l'un de mes meilleurs matches sur terre battue. C'est juste dommage que je sois tombée sur elle au premier tour".