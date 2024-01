Minnen, battue par Tauson : "J'ai commis quelques fautes aux moments importants"

Également battue d'entrée à Brisbane et à Hobart, Greet Minnen quittera donc l'Australie sans avoir gagné un match en simple alors qu'elle jouera encore en double à Melbourne, aux côtés de Yanina Wickmayer. Les deux défieront jeudi au premier tour Elise Mertens et la Taiwanaise Hsieh Su-Wei, têtes de série N.2.

"Ce n'est pas ce que j'avais espéré. J'avais espéré signer de meilleurs résultats", a-t-elle poursuivi, sans chercher de faux fuyants. "Je dois me donner du temps pour me réhabituer au plus haut niveau. Il ne faut pas oublier que j'ai disputé beaucoup de tournois ITF l'an dernier. Je dois retrouver le rythme. J'espère le faire à Linz, puis à Cluj, qui seront mes deux prochains tournois. Je me réjouis de défier Elise et Hsieh en double. Ce ne sera pas un match évident, mais nous allons tout faire pour gagner."