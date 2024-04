Minnen, 'lucky loser', battue par Osaka au premier tour: "Ce fut une belle expérience"

"Franchement, j'ai disputé un bon match", a-t-elle confié à Belga après sa défaite. "Le premier était vraiment d'un excellent niveau et j'ai montré un beau tennis. C'était assez accroché et cela ne s'est pas joué à grand-chose. Ensuite, malheureusement, elle a réussi à passer la vitesse supérieure et cela a été plus compliqué. Elle était nettement plus forte dans le deuxième set. Mais je n'en garde pas moins un bon sentiment."

Il s'agissait du premier duel sur le circuit entre Greet Minnen et Naomi Osaka, qui a effectué son grand retour à la compétition au début de l'année après être devenue maman d'une fille en juillet 2023.