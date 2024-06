Minnen se retire du double à la suite du forfait de sa partenaire Heather Watson, blessée

Celle-ci avait fait appel à une aide médicale mardi, au cours du match qu'elle a perdu contre la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 37) au 1er tour du simple.

Mercredi, Greet Minnen et Heather Watson (WTA 105 et 50 en double) s'étaient qualifiées pour les quarts de finale en battant 6-3, 6-2 au premier tour la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Néo-Zélandaise Erin Routliffe (WTA 6 et 2 en double), têtes de série N.2.